«Wir sind Architekten unserer Zukunft»

Zum zweiten Mal veranstaltet das Gesundheitszentrum Unterengadin/Center da sandà Engiadina Bassa an diesem Wochenende die Fachtagung der Clinica Curativa. Das Thema lautet: «Was macht uns krank und was heilt uns». Namhafte Spezialisten referieren zu Themen wie Stressreduktion oder Selbstfürsorge. Das öffentliche Referat über «Glück schmieden lernen» hält am Freitag Christian H. Kuhn. Er ist Facharzt für Innere Medizin, hat eine psychotherapeutische Ausbildung in transpersonaler Psychologie und beschäftigt sich mit christlicher Mystik und tibetischem Buddhismus.