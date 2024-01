Vor 20 Jahren haben diese Themen in Graubünden bewegt

In Massen strömten Besucherinnen und Besucher zu den drei Churer Grossanlässen des Jahres: zum Stadtfest, zur Fasnacht und zur Schlagerparade. Am 21. Februar nahmen über 22’000 Narren am Umzug teil, und über 78’000 Personen liessen sich das 15. Stadtfest trotz «Schmuddelwetters» nicht entgehen, wie die «Südostschweiz» damals schrieb. «Barfuss im Regen» standen am 25. September auch die 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer der 8. Schlagerparade. 2023 fand die Schlagerparade zum 26. Mal statt. In diesem Jahr wurde an der Schlagerparade mit rund 35’000 Schlagerfans den Besucherrekord geknackt.