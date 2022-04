Wir feiern: «Südostschweiz» wird ein Vierteljahrhundert alt

Die Marke «Südostschweiz» feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Den Anfang nahm alles im Jahr 1975 mit der Gründung der «Bündner Zeitung». Sie legte den journalistischen Grundstein der jetzigen Medienmarke, die 1997 ins Leben gerufen wurde – genau vor einem Vierteljahrhundert. Ein kantonsübergreifender Zeitungsverbund mit den Ausgaben Graubünden, Glarus und Gaster/See entstand und mit ihm der Begriff einer geografischen Region, der heute fest im Sprachgebrauch etabliert ist. Seit 2015 bei der Marke mit dabei sind auch Radio und TV Südostschweiz und «suedostschweiz.ch».

Hier wird gefeiert

Das Jubiläum möchten wir so richtig feiern – und zwar mit euch. Deshalb werden wir an verschiedenen Anlässen in der Region dabei sein. Dort könnt ihr in einer Fotostation Erinnerungsbilder schiessen, die auf «suedostschweiz.ch» zu sehen sein werden. Beim Tresorspiel könnt ihr Preise gewinnen, TV Südostschweiz produziert vor Ort Sendungen und auch Radio Südostschweiz sendet live aus dem Studiobus.

Nutzt die Gelegenheit, vorbeizuschauen, mit uns zu feiern und all die Fragen zu stellen, die ihr auf dem Herzen habt.

Hier könnt ihr uns antreffen* (klickt auf die grünen Buttons für mehr Informationen):