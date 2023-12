Schnee, soweit das Auge reicht

Innert 24 Stunden fiel so viel Schnee, wie noch nie in dieser Saison. Das ist rekordverdächtig, wie der Wetterdienst Meteonews schreibt: «Rekord bedeuten die 48 Zentimeter in Elm und die 28 Zentimeter in Chur.» Im Flachland, also unter 1000 Meter über Meer, hat es in Küblis mit 68 Zentimetern schweizweit am meisten geschneit. Darauf folgt Elm mit 65 Zentimetern. In Chur gab es 24 Zentimeter Neuschnee, in Glarus 28 Zentimeter.