Wildhut erlegt Wolf in der Surselva

Wie das Amt für Jagd und Fischerei heute Freitag in einer Mitteilung schreibt, haben sich in der oberen Surselva in den vergangenen Wochen häufig besorgniserregende Begegnungen zwischen einem Einzelwolf und Menschen ergeben. Die Begegnungen seien insgesamt als problematisches Verhalten eines Wolfes zu qualifizieren und würden potenziell Menschen gefährden. Der Kanton hat daher entschieden, das Problemtier unter Anwendung der polizeilichen Generalklausel zu schiessen. So hat die Wildhut den Wolf in der Nacht auf den 20. Januar erlegt.

Entwicklungen verfolgt

Die Wildhut hatte laut Mitteilung die Entwicklung der Begegnungen des Einzelwolfs mit Menschen in der Cadi seit geraumer Zeit verfolgt. Mehrere Versuche, das Tier mit einem Telemetrie-Sender zu versehen und mit Gummischrot zu vergrämen, blieben erfolglos. Gleichzeitig haben die Begegnungen mit dem Wolf innerhalb des Siedlungsgebiets in den vergangenen Wochen stark zugenommen. Der Wolf zeigte vermehrt ein problematisches Verhalten und war laut dem Kanton eine potenzielle Gefährdung für den Menschen.

Am vergangenen Sonntagmorgen um 6.15 Uhr ist es zu einer Begegnung gekommen, in welcher der Wolf unbemerkt einer Person gefolgt war. Er verweilte schliesslich über einen längeren Zeitraum zwei Meter von der Person entfernt und lief danach weiter in Richtung Dorf. «Die offensichtlich zunehmende Gewöhnung dieses Wolfs an den Menschen und das dadurch erhöhte Risiko einer Gefährdung für den Menschen waren alarmierend», heisst es. Beim mittlerweile erlegten Wolfsrüden handle es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Einzelwolf.

Polizeiliche Generalklausel

Um das Risiko einer zunehmenden Gefährdung von Menschen zu vermeiden, hat der Kanton entschieden, den Abschluss des Problemtiers unter Anwendung der polizeilichen Generalklausel vorzunehmen. So wurde der Wolf in der Nacht auf Donnerstag in unmittelbarer Siedlungsnähe erlegt und für weitere Untersuchungen an das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin in Bern überführt. Die genetische Untersuchung wird am Laboratoire de Biologe de la Conservation in Lausanne vorgenommen. (nen)

Verhaltensregeln bei Begegnungen mit Wölfen

Wölfe, die in freier Wildbahn aufwachsen und leben, seien grundsätzlich nicht gefährlich und meiden meist sogar den Kontakt zu Menschen, heisst es in der Mitteilung. Gefährlich könne es allerdings werden, wenn sich die Wölfe an den Menschen gewöhnen und seine Anwesenheit gar mit Futter in Verbindung brächte.

Bei einer Begegnung mit einem Wolf sollte man sich entsprechend den Empfehlungen des Amts für Jagd und Fischerei verhalten und sich umgehend bei der Wildhut melden.