Bald heisst es in St. Moritz wieder: Film ab!

Im Eingangsbereich des Kinogebäudes an der Via Maistra 29 in St. Moritz riecht es nach Verputz. In nur vier Wochen soll hier der Duft nach frisch zubereitetem Popcorn die Besucherinnen und Besucher ins Innere locken. Am 24. Juni findet die Eröffnung des Scala Cinema statt – am gleichen Ort wie einst das Ciné Scala war, welches mehr als neun Jahrzehnte die Menschen vor die Grossleinwand gelockt hatte. Hier wurden die ersten Tonfilme gezeigt, die ersten Farbfilme und es war das erste Digital Cinema Graubündens. 2016 musste der damalige Kinobetreiber Gianni Bibbia das Kino schliessen.