Wenn es wirklich um die Wurst geht

Stossen, drehen, ziehen, zwirbeln. So in etwa könnte der Arbeitsvorgang beim Wursten zusammengefasst werden. Gäste und Einheimische stehen an diesem Freitagmittag im Lokal «La Scarpetta» in der Fussgängerzone von St. Moritz und versuchen, möglichst gleich lange Würste anzufertigen: Engadiner Arvenwürste, Marroni-Bratwürste mit Steinpilzen aus dem Bergell und Puschlaver Würste mit Käse und Buchweizen. Auf zwei langen Tischen sind Behälter mit Schweine- und Schafsdärmen, mehrere Handwurstapparate und die bereits vorbereiteten, gewürzten Fleischmischungen.