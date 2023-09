Nach Erdrutsch im Calancatal: Strasse ist nun wieder geöffnet

Die Calancastrasse war in der Nacht auf Samstag nach starken Regenfällen verschüttet worden. Am Freitag gegen 23 Uhr lösten sich 300 Kubikmeter Geröll und stürzten aus 200 Metern Höhe auf die Strasse. Verletzt wurde dabei niemand.

Nach einer Besichtigung und einem Überflug am Samstagvormittag rechneten Experten nicht mit weiteren Abbrüchen. In der Folge konnte bereits noch am Samstag mit den Aufräumarbeiten begonnen werden.

Seit Sonntagnachmittag wieder komplett zugänglich

Die Arbeiten an der Strasse kamen gut voran, sodass der betroffene Abschnitt zwischen Buseno und Rossa bereits am Sonntagnachmittag ab 16.30 Uhr wieder befahren werden konnte. Dies bestätigte Sven Fehler vom kantonalen Tiefbauamt auf Anfrage von Keystone-SDA am Sonntag.

Die Abbruchstelle und insbesondere der Fels daneben werden nun mit einem Radar überwacht.

