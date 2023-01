Luther und die Lieblingscousine

Die Anreise nach Davos ist reibungslos verlaufen: nachzulesen gibt es das hier. Zum Auftakt meiner ganz persönlichen Woche am WEF – es ist mittlerweile Montagabend – will ich mir einen Hauch Glamour gönnen. Und zwar bei der feierlichen Verleihung der sogenannten Crystal Awards im Kongresszentrum. Vielleicht erinnern Sie sich, geschätzte Leserinnen und Leser, noch an jene Jahre am WEF zurück, in denen U2-Frontmann Bono regelmässig vor Ort war.