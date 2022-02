Weder «Nur» noch «Aber»

Zwei Vorfälle in Graubünden verzeichnet der nationale Antisemitismusbericht für das Jahr 2021. In beiden Fällen handelte es sich um Beleidigungen. «Nur» zwei Vorfälle, «nur» Beleidigungen, also? Nein, eben gerade nicht. Bei Antisemitismus – wie auch bei Rassismus, Hass wegen der sexuellen Orientierung und allen vergleichbaren Bereichen – gibt es kein «nur»: weder was die Anzahl der Fälle noch ihre Schwere angeht.