Flimser Luxusresort in Schieflage – für sicher zwei Monate geschlossen

Der Prozess der «Konsultation» ist gemäss dem Branchenmagazin «Gault Millau» ein Prozedere mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Dauer von zwei Monaten. Während dieser Zeit hätten die Manager vor Ort Gelegenheit, ein neues Betreiberkonzept zu entwickeln. Von der Hotelschliessung sind laut «Gault Millau» alle Einheiten des «Waldhaus» betroffen, auch die Restaurants und der Spa. Weitere Informationen zum Verfahren finden sich im Obligationenrecht: Diesem zufolge sind Arbeitgebende dazu verpflichtet, die Arbeitnehmerschaft zu einer beabsichtigten Massenentlassung zu konsultieren. Damit sollen die Angestellten die Gelegenheit erhalten, mögliche Vorschläge zu unterbreiten, wie die in Aussicht gestellten Kündigungen vermieden oder beschränkt und deren Folgen gemildert werden können.

Zuletzt Schlagzeilen wegen Ausstiegs bei Marriott International

Das «Waldhaus Flims» hat in den vergangenen Jahren eine wechselhafte Geschichte erlebt. Schon vor rund zehn Jahren war es zu Liquiditätsproblemen gekommen; eine Investorensuche blieb ohne Erfolg. Anfang 2015 deponierte das 5-Stern-Haus die Bilanz. Das Konkursamt Imboden fand schliesslich einen Käufer, der bereit war, das Resort für 40 Millionen Franken zu übernehmen: Neuer Besitzer wurde die Investmentfirma Z Capital aus den USA. In den folgenden Jahren gaben sich dann die wechselnden Hoteldirektoren fast im Jahresrhythmus die Klinke in die Hand: Grozdanic ist der fünfte in dieser Funktion seit 2016. Es wurden aber auch umfangreiche Renovierungsarbeiten für einen zweistelligen Millionenbetrag durchgeführt.

Für Schlagzeilen sorgte das «Waldhaus» zuletzt Anfang 2023, weil es nach zwei Jahren per sofort die renommierte «Autograph Collection» von Marriott International verliess. Damals hiess es in einzelnen Medien, wegen des vorzeitigen Vertragsausstiegs drohe dem Resort eine 15-Millionen-Franken-Klage. Bekannt wurde dazu in der Folge aber nichts mehr.

Für nähere Informationen betreffend das am Mittwoch lancierte Konsultationsverfahren wurde den Medien als Kontakt eine PR-Agentur in New York und San Francisco angegeben. Konkrete Fragen blieben aber unbeantwortet. Das Resort gebe keine ergänzenden Auskünfte, so Tim Ragones von der Agentur Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher.