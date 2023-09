Sperrungen und Verbesserungen in Brienz/Brinzauls

«Aufgrund akuter Stein- und Blockschlaggefahr im Rutschgebiet von Brienz/Brinzauls bleiben die rot markierten Wanderwege bis auf Weiteres gesperrt», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Albula/Alvra. Wegen des Niederschlags sei es in den Bereichen Front/Plateau und Insel Ost (hoch über Brienz/Brinzauls), im Szenario West (hoch über Vazerol) und in den neuen Schuttstromablagerungen kurzfristig zu markanten Beschleunigungen gekommen.