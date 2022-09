Wagnis gerechtfertigt

Die Handels- Industrie- und Gewerbemesse in Chur kehrt 2023 zurück. Nach drei Jahren ohne Ausstellung erfolgt ein Neustart. Im Lead ist gemäss Einladung an die Ausstellerinnen und Aussteller zumindest aktuell die Stadthalle Chur AG. Also jene Organisation, die gleichzeitig auch die Vermieterin der Veranstaltungslokalität ist. Sie hilft sich mit der Wiederaufnahme des Messebetriebs also selber.