Geflüchtete in Churer Kaserne

Das Staatssekretariat für Migration (Sem) teilt Graubünden rund 300 Geflüchtete zu. Die Asyl- und Schutzsuchenden treffen am Montag, 6. November, in Chur ein und werden bis zum 15. Dezember in der Kaserne untergebracht. Danach werden die Menschen auf die verschiedenen Asylunterkünfte im Kanton verteilt.