Der Bund baut Pisten für die Umfahrung Näfels

Vom Ende des Autobahnzubringers in Näfels bis zum Mühlebach ist eine Fahrbahn ausgerollt. Quer über die Wiese führt eine Schotterpiste in Richtung Niederberg bis zum Mühlebach. Auf der Westseite des Bachs legt ein Baggerführer vom Rautifeld her eine weitere Piste an. Hier sollen irgendwann die Autos und die Lastwagen das Dorf Näfels vom Zubringer her dem Tankgraben entlang zum Niederberg und dann durch einen Tunnel im Westen umfahren. Das bedeutet aber nicht, dass der Baubeginn für die Umfahrung vor der Tür steht.