Von Stand zu Stand – 1. August auf dem Bauernmarkt

Ist denn schon Churer Fest? Adrian Roth dreht fleissig Fackelspiesse auf dem Holzkohlegrill am Ende des Essensbuffets. Neben ihm brutzeln die Pommes frites in der Fritteuse. «Ich mach das eigentlich jedes Jahr», meint der Einheimische. Seine Familie führt den Hof Cavegn in Surcuolm, eine Fraktion der Gemeinde Obersaxen Mundaun in der Surselva. Vom Hof kommt auch das Fleisch für die Grillspiesse her. «Das ist eigenes Fleisch vom Betrieb», so Adrian Roth, er dreht weiter seine Spiesse. Es ist Mittagszeit – der Andrang ist gross vor der Essenstheke am Bauernmarkt in Surcuolm.