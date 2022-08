Saudi-Arabien verdient so viel Geld wie noch nie. Der steile Anstieg des Ölpreises seit dem Beginn des Ukrainekrieges hat dem staatlichen Ölkonzern Aramco allein von April bis Juni einen Profit von 48 Milliarden Dollar beschert, ein Weltrekord. Der Gewinn fliesst zum Teil in den weiteren Ausbau der Ölförderung, doch Riad investiert auch in eine Energiequelle, die dem Königreich über das Ölzeitalter hinaus eine globale Führungsposition im Energiesektor sichern soll: Saudi-Arabien will vom Ölriesen zum Wasserstoffgiganten werden und plant schon den Transport nach Europa.