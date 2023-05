Frankreich bereitet sich auf eine schleichende Katastrophe vor

Der französische Umweltminister Christophe Béchu lanciert am heutigen Dienstag eine nationale Debatte über die Folgen der Klimaerwärmung. Bürger, Verbände und Institutionen sind aufgerufen, langfristige Vorkehrungen zu beraten. Im Herbst sollen die Massnahmen und Strategien dann in einen «nationalen Plan zur Anpassung an die Klimaerwärmung» münden. Hier die wichtigsten Fragen dazu.