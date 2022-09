Viel vielschichtiger als bloss Jagd und Fischerei

Verschiedene Wildtierbestände in Graubünden wachsen sehr rasch, das löst Konflikte zwischen Schutz und Nutzung aus, und diese wiederum beschäftigen das kantonale Amt für Jagd und Fischerei (AJF) stark. So könnte man den eben erschienenen Jahresbericht 2021 des Jagdamtes grob zusammenfassen – und so tut es Amtsleiter Adrian Arquint auch im Vorwort zum 26-seitigen Bericht. Es ist das erste Mal, dass das Jagdamt Kennzahlen und Ereignisse von ausgewählten Themen in einem umfassenden Bericht publiziert.