Nach dem Chrysler im Albulatal jetzt der Peugeot in Danis

Man wüsste ja gerne, was für eine Geschichte dahintersteckt. Ein silberfarbener Peugeot 807 mit dem französischen Kontrollschild «CF 080 AG», ein typisches Familienauto, fahruntüchtig zurückgelassen bei Nacht und Nebel auf dem öffentlichen Parkplatz bei Kirche und Volg in Danis, Gemeinde Breil/Brigels. Die Nummer: registriert auf einen Herrn namens Hasinovic, Adresse irgendwo in Frankreich. Das jedenfalls hat die Polizei bei ihren Nachforschungen herausgefunden. Genützt hat es bislang nicht viel, und dabei dürfte es wohl auch bleiben.