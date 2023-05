Die Bündner Jägerschaft setzt Frauen und junge Kräfte an die Spitze

Sie wurden einstimmig gewählt, die drei Mitglieder, die neu mitreden im obersten Gremium des Patentjägerverbandes: im Zentralvorstand. Der siebenköpfige Ausschuss führt den Verband strategisch und positioniert ihn. Mittun werden da nun drei junge Kräfte, zwei davon Frauen. Dafür haben sich knapp 190 Delegierte am Samstag in Trimmis ausgesprochen, an der 108. Delegiertenversammlung des Bündner Kantonalen Patentjägerverbandes.