Elm: Rentner vergisst, Handbremse zu ziehen

Am Dienstag ereignete sich um 12 Uhr an der Walenbrug oberhalb von Elm ein Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Autofahrer stellte seinen Wagen auf dem Parkplatz beim Restaurant «Panixerstübli» ab und stieg aus. Er verliess sein Auto, das mutmasslich ungenügend gesichert, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Der Wagen rollte in der Folge rückwärts vom Parkplatz über die Wichlenstrasse und fiel von dort etwa 200 Meter den Abhang hinunter Richtung Wichlenbach.