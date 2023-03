Parteien einigen sich auf Vorgehen zur Sanierung des Spöls 

Seit September 2016 ist der Fluss Spöl im Schweizerischen Nationalpark mit dem giftigen Polychlorierten Biphenylen (PCB) belastet. Damals liess die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) Korrosionsschutzarbeiten durch eine spezialisierte Firma an der Staumauer Punt dal Gall oberhalb von Zernez ausführen. Wegen eines Lecks in der Baustellen-Abdichtung gelangten feine Partikel eines Rostschutzanstrichs ins Innere der Staumauer und von dort weiter in den Spöl. Das besonders stark mit PCB belastete, 60 Meter lange Tosbecken direkt unter der Staumauer wurde im Jahr 2017 saniert.