Alte Alarmzentrale in der Steinbruchstrasse wird nicht erhalten

Die alte Alarmzentrale, die während den Arbeiten an einem Neubau in der Churer Steinbruchstrasse im vergangenen Sommer überraschend zum Vorschein gekommen war, wird nicht erhalten. Dies teilte die Stadt Chur am Donnerstag mit. Das Loch der aus dem Jahr 1939 stammenden Zentrale soll ausgefüllt und unzugänglich gemacht werden, wie der Stadtrat entschied. «Ein Erhalt der Alarmzentrale wäre kostenintensiv und hätte auch künftig zu wiederkehrenden Ausgaben geführt», liess die Stadt verlauten. «Auch eine weiterführende Nutzung im Sinne von Events oder Führungen hätte behördliche Auflagen und bauliche Massnahmen hinsichtlich der Personensicherheit mit sich gebracht.» (urd)