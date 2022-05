Über 7000 Kundinnen und Kunden ohne Strom

Am Montagabend ist es im Oberengadin zu einem Stromunterbruch gekommen, wie Repower in einer Mitteilung schreibt. In Samedan, Bever, La Punt und Zuoz sei um 18.27 Uhr der Strom ausgefallen. Ursache des Stromausfalls sei eine Netztopologie-Anpassung wegen erhöhtem Transitfluss auf einer höheren Spannungsebene gewesen. Dank einer aufmerksamen Beobachtung der Netzsituation in der Leitstelle von Repower konnte die Stromversorgung nach vier Minuten wieder aufgenommen werden, heisst es weiter. 7166 Kundinnen und Kunden seien vom Stromausfall betroffen gewesen. (red)