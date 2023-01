Es wird kaum reichen zum Eislaufen

Während 35 Tagen war es am Zürich- und am Bodensee im Winter 1962/63 durchschnittlich minus zehn Grad kalt, was zu einer seltenen «Seegfrörni» führte. Ein Spektakel, das sich laut Meteorologen in den letzten zwei Jahrhunderten nur vier Mal ereignete. Es ging so weit, dass alles – von Hockeyspielern über Kamele bis hin zu Autos und Flugzeugen – auf dem Eis der beiden Seen zu sehen war.