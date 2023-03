Duri Pinösch erschuf den hochalpinen Badeort im Unterengadin

Badrutt in St. Moritz, Gredig in Pontresina, Pinösch in Vulpera – das waren die Namen jener Hoteliers, welche das Engadin weltbekannt gemacht haben. Duri Pinösch hat massgeblich dazu beigetragen, dass Scuol-Vulpera zeitweise zu einem international bekannten, hochalpinen Badeort wurde. Pinösch wurde 1845 in Ftan in eine Kleinbauernfamilie hineingeboren. Sein Handwerkszeug als erfolgreicher Kaufmann lernte er im Drogeriegeschäft Schucany in Reggio Emilia in Italien.