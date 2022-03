Tonnenweise Solidarität

Ein Hilfsprojekt hat auch die unabhängige Spendenplattform there-for-you.com aus Arosa lanciert. Innerhalb von nur 24 Stunden hat der ehemalige Schweizer Olympiateilnehmer Andreas Isoz über 80’000 Franken gesammelt, am Mittwochabend waren es bereits über 90’000 Franken. Am Samstag will Isoz mit mehreren Bussen Hilfsgüter an die Grenze zwischen Ungarn und der Ukraine transportieren. «Jeder Franken zählt. Mit dem Betrag können wir viel nützliches Material einkaufen und den Menschen helfen», wird Isoz in einer Mitteilung zitiert.