Nach Bärenattacke droht ein «Pogrom»

Sie haben es darauf ankommen lassen, dass es einmal einen Toten geben wird – jetzt haben sie ihn», erklärte am Osterwochenende die verzweifelte Mutter des 26-jährigen Joggers, der vergangene Woche bei einer Trainingsrunde in den Wäldern über seinem Wohnort Caldes im Trentino von einem Bären angefallen und getötet wurde. Die Familie des Joggers hat einen Anwalt engagiert und strebt eine Klage gegen die Behörden an. «Wir wollen Gerechtigkeit», sagte die Mutter.