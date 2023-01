Wie ihr Freitag, den 13., unbeschadet und fröhlich übersteht

Wer glücklich ist, steckt sein gesamtes Umfeld damit an. Dies geht aus einer Studie der amerikanischen Forscher Nicholas Christakis von der Harvard Universität und James Fowler von der Universität von Kalifornien hervor. Wenn man also einen schlechten Tag hat, könnte es helfen, sich in Gesellschaft von gut gelaunten und glücklichen Menschen zu begeben.