Tiefrote Zahlen für Oberengadiner Bergbahnbetrieb

Die Wintersaison 2020/21 startete auf Corviglia termingerecht am 26. November mit dem Early Season Opening. Die Saisoneröffnung war zugleich die Feuertaufe des neuen Restaurants «Marguns». «Bereits eine Woche nach der erfolgreichen Eröffnung mussten wir auf Anordnung der kantonalen Behörden die Gastronomie für zwei Wochen schliessen», heisst es im Bericht. Es folgte der «Terrassen-Winter» mit geordneten Sitzplätzen in Vierergruppen, Abständen und Maskenpflicht im Stehen. Muottas Muragl und die Gastrobetriebe «Chamanna», «Piz Nair» und «Glünetta» starteten erst an Weihnachten mit einem reduzierten Take-away-Betrieb. Die Restaurants «Snowli», «Edy's» und «White Marmot» blieben im Winter 2020/21 gänzlich geschlossen. Viele Mitarbeitende waren auf Kurzarbeit und 80 Saisonmitarbeitenden konnte über die ganze Wintersaison keine Arbeitsstelle angeboten werden. «Eine Situation, wie wir sie in diesem Ausmass noch nicht erlebt hatten», schreibt der Verwaltungsrat. In der Gastronomie wurde im Winter ein Minus von 56 Prozent verzeichnet. Immerhin konnte die Gastronomie den Sommer über ihr Angebot ohne Einschränkungen zur Verfügung stellen. Der starke Gastronomiesommer konnte den Minus-Totalumsatz von 56 Prozent Ende Winter per Ende des Geschäftsjahrs auf Minus 34,7 drücken.