Evakuierung Brienz: Die Behörden haben am Dienstagabend informiert

Di. 09.05.2023 - 19:39

Die Fragerunde ist eröffnet

Nun folgt eine Fragerunde.

Darf das das Dorf nur noch zu Fuss betreten oder noch befahren?

Sinnvollerweise darf das Dorf auch befahren werden, um im Notfall rasch wieder aus dem Dorf zu kommen.

Wie wird die Postzustellung sichergestellt?

Die Gemeinde organisiert die Umleitung für Einwohnerinnen und Einwohner, wenn sie in einer Wohnung der Gemeinde leben. Wer privat eine temporäre Unterkunft hat, wird gebeten, die Umleitung selbst zu organisieren.

Was geschieht, wenn das Ereignis nicht im vorgesehenen Zeitraum eintreffen wird?

Wir müssen das von Tag zu Tag analysieren und unsere Erkenntnisse im Gemeindeführungsstab einbringen. Aber die Natur hält immer wieder Überraschungen bereit. Vielleicht kehren wir zurück in Phase 2. Aber im Moment ist die Datenlage eindrücklich und erdrückend. Wir gehen deshalb davon aus, dass wir kurz vor einem Ereignis stehen.

Haben die Niederschläge die Situation verschärft?

Auf die schnellen Bereiche haben die Niederschläge einen Einfluss gehabt. Auf den grossen Komplex haben die Niederschläge nur einen geringen Einfluss. Seit Herbst und seit Beginn dieses Jahres ist diese deutliche Beschleunigung trotz der trockenen Witterung aber gering.

Haben die bevorstehenden Niederschläge Auswirkungen?

Das ist möglich, aber letztlich nicht abzuschätzen.

Das Dorf rutscht weniger und der Berg wird super überwacht. Aber wer durch das Dorf läuft, sieht eine bedeutende Zunahme von Schäden. Ich vermute, dass der Druck des Berges eine Faltwirkung im Dorf verursacht. Die Gebäudeversicherung übernimmt diese Schäden jedoch nicht, weil sie nicht versichert sind.

Werden aus Vorsichtsmassnahmen Wasser und Strom im Dorf abgeschaltet oder müssen wir in jedem Haus die zentralen Hähne schliessen?

Es ist derzeit nicht geplant, Wasser und Strom im Dorf abzuschalten. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir die Grundinfrastruktur aufrecht erhalten können.

Wird in der Phase blau die Landwasserstrasse gesperrt. Ist die Strasse von Filisur bis Tiefencastel weiterhin offen?

Die Strasse unten an der Albula, parallel zur Eisenbahnstrasse würde bei Phase blau geschlossen. In einer ersten Information wurde diese Strasse falsch benannt. Diese Strassensperrung wird nur gemacht, wenn es wirklich nötig ist, weil sie weitreichendere Auswirkungen für den gesamten Kanton Graubünden haben würde.

Am Freitag wurde die Phase gelb ausgerufen. Nicht zwei bis sechs Wochen später wurde die Phase orange ausgerufen. Wie gross ist die Chance, dass das Ereignis nicht so rasch eintrifft, wie angenommen?

Wir müssen auf der sicheren Seite sein. Länger zuwarten wäre nicht mehr vertretbar gewesen. Es ist eine grosse Belastung. Und diesen Spagat zu machen, ist auch für uns schwierig. Falls etwas unerwartetes eintreten sollte, könnten wir die Evakuierung sofort auslösen.

Wenn jemand in Tiefencastel wohnt und in Surava arbeitet, kann er nicht zur Arbeit. Wie sieht das arbeitsrechtlich aus?

Diese Frage kann nicht vor Ort beantwortet werden und wird schriftlich beantwortet.

Wie wird die teilweise enge Ausweichroute von Tiefencastel nach Lenzerheide über Solis mit Ausweichstellen gehandhabt.

Auch diese Frage kann nicht vor Ort beantwortet werden und wird schriftlich beantwortet.

Liebe Regierung, nun wurden 700'000 Franken gesprochen. Aber dieses Geld ist in dreier Tagen aufgebraucht. Was macht ihr dann?

Die 700'000 Franken sind eine Sofortmassnahmen. Anschliessend möchte die Regierung eine grosse Lösung präsentieren. Aber sie muss passen.

Können Rutschungen weitere Rutschungen auslösen?

Wir haben in der Vergangenheit Folgeprozesse und mögliche weitere Rutschungen untersucht. Aktuell gehen wir nicht davon aus, dass das in Brienz/Brinzauls ein Problem sein wird. Denn wenn Gesteinsmassen flach auf anderes Gestein trifft, hat das eher eine beruhigende Wirkung.

Wird die Zufahrt von Lenzerheide ebenfalls geschlossen?

Ja, mit Fahrzeugen. Es geht um Menschenleben. Und wir müssen wissen, wer sich im Dorf aufhält.

Bei einer Rückkehr werden die Schäden an unseren Gebäuden weiterhin zunehmen. Bei einem Totalschaden können die Gebäude ersetzt werden oder finanziell abgegolten. Aber die Bevölkerung ist auf Hilfe angewiesen, weil die Schäden nicht versichert werden können.

Könnten bei einem grösseren Ereignis auch Messsysteme zerstört werden?

Ja, damit müssen wir rechnen. Solche Geräte müssten ersetzt werden. Aber eines unserer wichtigsten Überwachungssysteme ist ein Georadar im sicheren Bereich am Gegenhang.

Werden die Überwachungen im Dorf auch in er Nacht gemacht?

Ja, es gibt Wärmebildkameras.

Dürfen Anwohner bei der Evakuierung helfen?

Das wird von Fall zu Fall entschieden, weil die Anzahl Personen im Dorf nicht zu hoch sein soll.

Wird der Stollen für die Rhätische Bahn und für die Kantonsstrasse oder für das Dorf gebaut?

Der Entwässerung wird für sämtliche Infrastrukturen gebaut, auch für das Dorf.

Benötigt es noch Ferienwohnung für die Evakuierung?

Ja, inzwischen wurden zahlreiche, teils auch kostenlos angeboten. Angebote - insbesondere in der Nähe - sollen der Gemeinde gemeldet werden.

Wer bezahlt bei schleichenden Schäden?

Liegenschaften, die aufgrund von schleichenden Schäden nicht mehr bewohnbar sind, gelten auch als Totalschaden. Eine Arbeitsgruppe ist in dieser Sache an der Arbeit. Antworten werden auf dem Fragebogen (siehe unten) gemacht. Zudem sind weitere Informationsveranstaltungen geplant.

Wie ist es, wenn während der Arbeit die Phase blau ausgerufen werden müsste?

Wir gehen von einer gewissen Vorlaufzeit aus. Dabei sprechen wir vielmehr von Tagen, nicht von Stunden. Im äussersten Notfall müsste eine weitere Phase aber relativ kurzfristig ausgesprochen werden. Bei der Phase rot besteht aber im Grundsatz ein absolutes Betretungsverbot. Dann müsste man vielleicht auch mit Nachbarn schauen.

Sollen die Anwohner aktuelle Infrastrukturschäden fotografieren?

Ja. Vor dem Bau des Entwässerungsstollen wird das Dorf aber noch detailliert fotografiert.

Wie wird die Zufahrt nach Vazerol in der Phase blau geregelt?

Grundsätzlich gibt es dann die Umfahrung Solis. Von der Lenzerheide ist Vazerol weiterhin erreichbar.

Was passiert mit den Kühen?

Es ist abgesprochen, dass wir ende Phase orange das Vieh verladen und in der Bündnerarena in Cazis unterbringen und versorgen. Kleinere Tiere bleiben in der Obhut der Besitzer, kommen aber ebenfalls aus der Gefahrenzone. Kein Tier bleibt zurück.

Wie lange fährt das Postauto?

Die Post fährt bis am Freitagabend den letzten Kurs nach Brienz/Brinzauls.

Warum löst man keinen künstlichen Felssturz aus, warum sprengt man den Berg nicht?

Es ist schlicht nicht möglich, das sprengtechnisch zu machen. Es würden lediglich die obersten Steine wegspicken. Eine Sprengladung müsste in den Fels eingebracht werden. Das ist mit den Rutschungen und Felsstürzen schlicht nicht möglich. Zudem bestünde ein Versicherungsproblem, wenn man das Abrutschen der Felsmassen künstlich auslösen würde.

Muss man sich beim Checkpoint anmelden, wenn man das Dorf in der Phase orange betreten will?

Nein.

Wann ist der Checkpoint geöffnet.

Das muss noch festgelegt werden.

Wie sind die Öffnungszeiten im Lagerhaus Surava für Möbel geregelt?

Es braucht eine Voranmeldung. Bedarf kann bei der Gemeinde gemeldet werden.

Wie kann man den Zeitpunkt eines Abbruchs so genau vorhersagen?

Es ist ein mathematisches Modell, das wir anwenden. Dahinter ist aber eine einfache Berechnung; die Entwicklung der Geschwindigkeit einer Masse nimmt immer zu, vereinfacht gewagt. Wenn die Geschwindigkeit auf unendlich übergeht, findet der Absturz statt.

Wie ist der Zugang für Zweitwohnungsbesitzer geregelt?

Zweitwohnungsbesitzer werden gleich behandelt wie die Einwohnerinnen und Einwohner.

Gab es Gedanken, einen Schutzwall zu bauen?

Das wurde in Erwägung gezogen. Der Wall müsste jedoch eine Höhe von 50 bis 70 Meter haben. Das ist technisch nicht zu erstellten. Kleinere Ereignisse könnten man mit einem Damm zurückhalten. Aber diese gelangen nicht bis ins Dorf.

Für uns ist es teilweise unverständlich, wenn in andern Tälern Umfahrungen für 350 Millionen Franken gebaut werden. Unsere Hauptstrasse hätte schon längst verlegt werden müssen.



Es gibt einen Fragen- und Antwortenkatalog. Dieser wird regelmässig aufdatiert.