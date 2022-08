Teilstab «Sicherheit Energieversorgung» nimmt die Arbeit auf

Die Reduktion von russischen Gaslieferungen nach Europa beeinträchtigt die Energieversorgung in ganz Mitteleuropa. Da neben der Verwendung als Heizenergie grosse Gasmengen in Europa thermisch zu Elektrizität umgewandelt werden, ist damit zu rechnen, dass die Stromproduktion in den betroffenen Ländern sinken wird. Ebenso steht aktuell ein bedeutender Teil der Kernkraftwerke in Frankreich still, sodass die Stromproduktion in Europa deswegen noch weiter reduziert wird. Es sind damit Kapazitäten zur Stromproduktion und Strommengen in Nachbarländern betroffen, die insbesondere in den Wintermonaten als Herkunftsländer für den Import von Strom in die Schweiz wichtig sind.

Die geringen Niederschlagsmengen im vergangenen Winter und die aktuelle Trockenheit in der Schweiz könnten ferner dazu führen, dass auch weniger einheimischer Strom aus Wasserkraft produziert werden kann. All diese Umstände können zu einer Strom- und/oder Gasmangellage führen. Die Entwicklungen werden auf Bundesebene zusammen mit verschiedenen Gremien und Organisationen unter Einbezug der Kantone aufmerksam beobachtet und laufend analysiert. Die erlangten Erkenntnisse bilden eine Grundlage für das Prüfen und Einleiten von Massnahmen auch des Kantons, wie aus einer Regierungsmitteilung hervorgeht.