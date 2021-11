Tauscht eure Skischuhe besser gegen Gummistiefel

1637 Kinder kamen 2020 in Graubünden zur Welt. Wenn die Emilias und Elias – so die beliebtesten Bündner Vornamen 2020 – in der Mitte ihres Lebens stehen, werden sie es mit einem unwirtlicheren Kanton zu tun haben. Die Sommer werden trockener, Hitzewellen und Starkniederschläge häufiger und extremer, die Winter schneeärmer. In welche Richtung die Reise geht, ist seit Längerem bekannt. Das Ausmass hängt davon ab, ob und in welchem Ausmass es gelingt, die globalen Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren.