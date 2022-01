Tag zwei im Raiffeisenprozess

Am Mittwochmorgen muss Beat Stocker, Pierin Vincenz ehemaliger Geschäftspartner und Freund, dem Gericht Red und Antwort stehen. Zu Beginn der Befragung verwies Stocker auf seine Erkrankung an Multiple Sklerose. Er leide seit zehn Jahren an dieser Nervenkrankheit. «In den letzten vier Jahren ist es aber schlechter geworden», so Stocker. Zu seinem Einkommen gefragt, sagt Stocker: Seit seiner Verhaftung im Jahre 2018 habe er Aktien verkauft und mit dem Kapitalgewinn sein Einkommen generiert. Aus seiner Beratertätigkeit beziehe er kein Einkommen.