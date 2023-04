Wie wird eigentlich Bier gebraut?

Anlässlich des Schweizer Tag des Bieres finden am Freitag und Samstag verschiedene Anlässe statt. Auch in Graubünden öffnen Brauereien ihre Türen. Am Freitag lädt die Davoser Brauerei Bier Vision Monstein AG zu einem Feierabendbier zwischen 16 und 19 Uhr. Am Samstag, 29. April, öffnet die Marmot Cervisiam Brauerei in Jenins ihre Türen. (nua)