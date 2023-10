Wenn der Mond super aussieht

Supermonde wie solcher, der Ende September in der Schweiz gut zu sehen war, entstehen aufgrund der ellipsenförmigen Umlaufbahn. Auf dieser umkreist der Mond die Erde und hat dadurch jeweils unterschiedliche Distanzen. Tritt laut NASA nun ein Vollmond auf, wenn der Mond an der nächsten Stelle zur Erde ist, erscheint er etwas heller und grösser. Es braucht also einen Vollmond und den richtigen Punkt auf der Ellipse, damit ein Supermond erscheint. Pro Jahr tritt dieses Schauspiel in etwa viermal auf, meist in den direkt darauffolgenden Monaten. Für dieses Jahr war dieser Moment nun das letzte Mal zu sehen.