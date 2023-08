Wo ist Nessie – und was?

Nessie. I believe» steht auf den T-Shirts von Scott Kelly und seiner Frau Chie Kelly-Kano: «ich glaube an Nessie», dazu ein Motiv des wohl berühmtesten Seeungeheuers der Welt. Für das Paar war es keine Frage, sich am Wochenende an der mutmasslich seit Jahrzehnten grössten Suche nach dem Mythos vom Loch Ness zu beteiligen. Bei teils strömendem Regen harrten die beiden aus, beobachteten stundenlang den See in den schottischen Highlands. «Es gibt so viele Berichte von Ortsansässigen», sagt Scott Kelly. «Ich bin mir sicher, dass tatsächlich irgendetwas Unbekanntes im See lebt.»