In mehreren Prättigauer Gemeinden fiel der Strom aus

Am Donnerstagmorgen ist es im Prättigau zu einem Stromunterbruch gekommen, wie das Energieunternehmen Repower vermeldet. In Saneus, Lunden, Buchen, Furna, Jenaz und Fideris sei kurz vor 9 Uhr für acht Minuten der Strom ausgefallen. Insgesamt seien rund 1600 Kundinnen und Kunden von dem Stromausfall betroffen gewesen. Ursache des Stromausfalls war laut Repower ein technisches Problem während Umbauarbeiten an einer Trafostation. Die Störung sei inzwischen gänzlich behoben. (red)