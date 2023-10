Ennenda: Ein Kurzschluss lässt am Dienstag den Strom ausfallen

Am Dienstagmittag um 12.04 Uhr erloschen im Büro die Bildschirme und zu Hause gingen die Kochherde aus. In Ennenda kam es zu einem «unerwarteten Stromausfall», wie die Technischen Betriebe Glarus am Nachmittag mitteilten. Wegen eines Kurzschlusses auf einer Freileitung habe die Stromversorgung im südlichen Teil von Ennenda automatisch abgeschaltet.