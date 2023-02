Hochdruckeinfluss: Es ist und bleibt sonnig

Ein Ende der sonnigen Tage sei auch in der kommenden Woche nicht in Sicht. Die Nächte seien nicht mehr so kalt wie in dieser Woche, trotzdem bleibe das morgendliche Scheibenkratzen ein Thema. Tagsüber sollen die Temperaturen auf bis zu 10 Grad steigen. Erste Niederschläge werden laut dem Wetterdienst erst wieder für den Zeitraum zwischen dem 20. und 22. Februar berechnet, je nach Modell. Aber auf diese Distanz sei das natürlich nicht in Stein gemeisselt. (nen)