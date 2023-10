Das Puschlav ist abgeschnitten – mindestens noch bis Mittwoch

Es regnet in Strömen und durch die Wassermassen werden auch grosse Steine am Steilhang über der Berninastrasse immer lockerer. Sie setzen sich in Bewegung und reissen Erdmassen mit sich in die Tiefe. Die Strasse wird verschüttet, Leitplanken und Gerüste der dortigen Baustelle zerstört. So in etwa kann man sich die Situation in der Nacht von Donnerstag auf Freitag laut Dumeng Schreich, Projektleiter Geologie beim Tiefbauamt Graubünden, vorstellen, die schliesslich zur Sperrung zwischen Sfazu und San Carlo führte.