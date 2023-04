«Werden die Sicherheitsmassnahmen weiterhin eingehalten, besteht keine Gefahr»

Der gesamte Brienzer Rutsch umfasst mehrere Millionen Kubikmeter. Dass dieser nun in kleinen Portionen abstürzen wird, ist laut Gartmann sogar ein positives Zeichen. Diese Massen sollten zu grössten Teilen in der Geröllhalde gestoppt werden. «Das optimale Szenario ist also, dass die ‹Insel› in vielen kleinen Portionen abstürzt, das Dorf nie erreicht und es dort keine Schäden gibt». Deshalb sei die jetzige erste Portion eine gute Nachricht.