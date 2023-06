Vorhang des Schweigens um tödlichen Bootsunfall auf dem Lago Maggiore

Das Wenige, was über den den tödlichen Unfall auf der Höhe von Sesto Calende am unteren Teil des Lago Maggiore bisher offiziell bekanntgegeben wurde, stammt vom örtlichen Staatsanwalt in Busto Arsizio. Dieser hat wegen des Bootsunfalls ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen den Kapitän und Besitzer des Schiffs eröffnet. Das für 15 Personen zugelassene Hausboot, auf dem sich 23 Menschen befanden, ist laut den bisherigen Ermittlungsergebnissen am Abend von Pfingstsonntag in einen Gewittersturm geraten, gekentert und innerhalb kürzester Zeit gesunken.