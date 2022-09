Spektakuläre Zeitreise durch 120 Jahre Automobilgeschichte

Es regnet in Strömen an diesem Samstagmorgen auf dem Flugplatzareal in Samedan. Nur ein paar wenige Zuschauer haben sich so früh aus der warmen Stube gewagt und beobachten hinter dem Zaun, was sich auf der Rennstrecke tut. Drei Buben sind mit dem Velo zum Autorennen gefahren. Mit Kennermiene fachsimpeln sie über die Automobile, die vorbeirasen. «Boah, dieses Ding ist sicher mindestens 40 Jahre alt», meint einer der Buben, und die anderen nicken zustimmend.