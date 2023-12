Das Kantonsspital Glarus baut fast 40 Stellen ab – auch die Betten werden weniger

Das Kantonsspital Glarus (KSGL) reduziert seinen Personalbestand von zusammengerechnet 493 Vollzeitstellen auf 457 Vollzeitstellen. «Damit erreicht das KSGL jenes Volumen, das vergleichbare Spitäler in der Schweiz kennen», heisst es in einer Mitteilung des Spitals vom Mittwochmorgen. Die Mitarbeitenden wurden am Dienstag informiert. Dass ein Stellenabbau geplant ist, kündigte das Spital bereits vor einigen Wochen an.