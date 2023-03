In Rom drohen Osterfeiern ohne den Papst

Am Donnerstagmittag kam aus dem Vatikan so etwas wie eine Entwarnung: «Der Heilige Vater hat sich in der Nacht gut ausruhen können, und sein klinischer Zustand befindet sich in progressiver Verbesserung», liess Vatikansprecher Matteo Bruni verlauten. Am Morgen habe Franziskus gefrühstückt, einige Zeitungen gelesen und die Arbeit wieder aufgenommen. Am Abend zuvor hatte das vatikanische Presseamt gemeldet, dass der Papst Schwierigkeiten mit der Atmung habe und eine Infektion der Lungen festgestellt worden sei.