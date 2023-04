Tag des Sanitätsnotrufs 144: «Lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig»

«Die Bevölkerung soll wissen, dass die Notrufnummer 144 ohne Scham gewählt werden darf», heisst es in einer Mitteilung des Kantons, der die Bevölkerung für die verschiedenen Dienstleistungen der Notrufzentrale sensibilisieren will. So stehen im Rahmen des Sondertages am Freitag von 11 bis 18 Uhr auf dem Churer Alexanderplatz sowie von 9 bis 16 Uhr im Centro Sanitario Moesa in Roveredo Mitarbeitende der Sanitätsnotrufzentrale und des Rettungsdienstes für einen persönlichen Austausch zur Verfügung.