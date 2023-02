«Mascha Rösa»: Mit der pinken Schleife an den Engadin Frauenlauf

Ebenso sammeln sie vor Ort Spenden für die Krebsligen Graubünden und Zürich. Sowohl am Samstag, 4. März, während der Startnummernausgabe, als auch am Sonntag, 5. März, werden Krebsligamitarbeitende an den Infoständen in Samedan und im Zielgelände in S-chanf stehen, um Auskünfte zu geben, wie es weiter heisst.