RhB plant neuen Rekord: Breitester Schmalspurzug

Sa. 01.04.2023 - 12:06

Spengler-Cup-Finale findet in Dubai statt

Davos (bün) - Der Spengler Cup möchte seine Reichweite ausbreiten und plant deshalb das nächste Finalspiel in der grössten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate.

In der nächsten Altjahreswoche ist es soweit. Der Final des Spengler Cups wird, nach Vorrunde, Vor-Viertelfinals und Halbfinals in Davos, dieses Jahr zum ersten Mal in Dubai stattfinden. «Die Fifa hat mich auf die Idee gebracht. Nachdem sie sich für eine WM in Katar entschieden hat, war es für mich klar: Das Schweizer Eishockey muss nach Dubai», erklärt Marc Gianola. Der CEO des HCD und Cheforganisator des Spengler Cups sieht das Finalspiel in Dubai als grosse Chance, um das Schweizer Eishockey in den Vereinigten Arabischen Emiraten bekannter zu machen.

Nicht alle sind begeistert

Spengler-Cup-Teilnehmer HC Ambri Piotta findet die Idee gar nicht gut. Die Leventiner haben bereits bekanntgegeben, spätestens im Halbfinal freiwillig auszuscheiden und die Reise nach Dubai sicher nicht anzutreten. «Dieses Geld können wir uns sparen», heisst es in einer Mitteilung. «So schaffen wir es vielleicht im nächsten Jahr in die Playoffs.»

In die Bresche springen könnte der HC Lugano. «Wenn Ambri nicht mitgeht, melden wir uns freiwillig für die Reise nach Dubai», erklärt Pressesprecher Pasquale Burla auf Anfrage. Man sei sich im Gegensatz zum Kantonsrivalen gewohnt, in zumindest mediterranem Klima zu spielen. «Eishockey unter Palmen sind wir uns gewohnt.»

Welche Teams schliesslich im heissen Finale des Spengler Cups in Dubai stehen werden, wird sich Ende Jahr zeigen.